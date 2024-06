Un curso con 'brotes verdes' nas bancadas de Pasarón

É pronto aínda para saber se foi un punto de inflexión definitivo, pero un dos aspectos máis positivos para o Pontevedra Club de Fútbol esta tempada foi o 'espertar' social ao redor da entidade.

No deportivo o equipo granate quedou sen ascenso e sen cumprir o seu obxectivo do curso, pero a campaña culminouse cunha xornada que supuxo unha das mellores entradas rexistradas nas bancadas desde a reforma do Estadio Municipal de Pasarón, con 10.192 espectadores segundo a cifra oficial.

A mellor entrada dos últimos anos foi o peche positivo ao que agarrarse nun curso no que se viron 'brotes verdes' no aspecto social.

Lonxe empezan a quedar os ao redor de 1.500 espectadores de asistencia que se marcaron nalgúns encontros en Primeira RFEF na tempada 22-23, e é que pese ao descenso o equipo granate conseguiu ir enganchando aos poucos á súa masa de seguidores, espertándoa nalgúns casos do letargo.

A liga pechou cunha media superior aos 2.600 afeccionados, co pico que supuxeron os 7.772 espectadores rexistrados no duelo fronte ao Ourense CF no que se escapou o ascenso directo. Pero lonxe de desanimarse o play-off supuxo unha boa oportunidade para volver enganchar á bancada co equipo, con 6.568 espectadores fronte ao Deportivo Aragón e o case cheo contra o Betis Deportivo.

Visitas a colexios con repartición de entradas, fotos con nenos e nenas en cada encontro na casa, xornadas de animación previa nas arredores do estadio como contra o Ourense ou o propio Betis, unido ás facilidades para afrontar desprazamentos a partidos fóra da casa mostraron unha maior proximidade entre o club e a súa masa social.

De feito, a 'Marea Granate' viviu no Vero Boquete de Santiago de Compostela un desprazamento como case xa non se lembraba, con preto dun milleiro de pontevedreses nas bancadas. Ademais o equipo sempre estivo acompañado ao longo da tempada, incluídos as longas viaxes no play-off a Zaragoza e Sevilla, con ao redor de 200 granates gritando no estadio e outro bo número deles concentrados na Avenida Montero Ríos para seguir o encontro nunha pantalla xigante.

Unha tendencia que desde as oficinas de Pasarón deberán seguir potenciando se queren seguir recuperando o terreo perdido, e é que aí está o futuro da entidade, independentemente da categoría na que compita.