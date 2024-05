Presión ao Betis Deportivo desde o asubío inicial: "Vamos a salir desde primera hora a encerrarlos"

O plantel do Pontevedra Club de Fútbol cre na remonta, en repetir este próximo domingo en Pasarón fronte ao Betis Deportivo (18.00 horas) o vivido na eliminatoria previa contra o Deportivo Aragón.

"Como el día de Zaragoza tenemos que salir agresivos en los primeros minutos. Vamos a salir desde primera hora a encerrarlos", asegurou este mércores en rolda de prensa Mario Gómez.

O central granate defende a necesidade de "repetir la intensidad con la que salió el equipo" ante o filial maño, e que así conseguirán "enganchar a la gente, que va a ser un factor importante".

Gómez sinala que "se está creando un ambiente espectacular", que espera culmine cun gran cheo nas bancadas de Pasarón.

Ese apoio será importante para vencer a un Betis Deportivo que obrigará a "hacer las cosas bastante bien y no cometer errores", aspectos a mellorar dos que, di, tomaron nota do encontro de ida no Benito Villamarín, polo que deben "hacer las cosas bastante bien y no cometer errores".

Mario prognostica "un gran partido el domingo" ante un rival de gran nivel, no que non estará o centrocampista Mawuli tras a súa lesión na ida. "Es una baja importante" porque "es un jugador con un poderío físico superior al resto", afirma aínda que mirando máis cara ao seu propio vestiario, e é que "sabemos que aquí en Pasarón el equipo se siente cómodo".