A lesión de Mawuli, un problema serio para o Betis Deportivo en Pasarón

O Betis Deportivo afrontará a volta da final polo ascenso fronte ao Pontevedra no Estadio Municipal de Pasarón, con moita probabilidade, sen un dos seus xogadores clave, o ganés Mawuli.

Aínda que o club verdibranco non confirmou aínda o diagnóstico da lesión que lle obrigou a abandonar o terreo de xogo do Benito Villamarín xusto antes do descanso, durante o choque de ida fronte aos granates, desde a cidade hispalense dáse por segura a ausencia do centrocampista para o duelo máis importante da tempada.

Non é un asunto menor, e é que Mawuli é un dos homes máis utilizados esta tempada no Betis Deportivo. Pasa por ser o seu segundo xogador con máis minutos (2.450 minutos repartidos en 34 partidos, 30 deles como titular). Ademais, a pesar de ser un centrocampista, é o seu máximo goleador con 9 tantos, un deles na eliminatoria de play-off contra o Europa.

A súa importancia nos esquemas do técnico do filial, Arzu, reflíctese neses datos pero tamén puido comprobar no transcurso do duelo fronte a un Pontevedra que durante a segunda metade, sen el xa sobre o céspede, fíxose dono da zona medular atopando menor oposición e fogosidade nas disputas do seu rival.

A lesión de Mawuli produciuse nun mal apoio que afectou o seu xeonllo, e aínda que tentou nun primeiro momento continuar no partido tivo finalmente que pedir o cambio.

Outro futbolista que perderá o duelo de Pasarón será o lateral Xavi Pleguezuelo, lesionado na anterior eliminatoria, ao confirmar o Betis que sofre unha distensión no seu xeonllo.