Carlos Álvarez recibe o seu MVP da tempada en Asobal: "Para mí es un sueño hecho realidad"

Un xogador pontevedrés foi o gran protagonista, sen discusión, da gala de final da tempada da Liga Asobal celebrada en Valladolid.

Trátase de Carlos Álvarez, extremo que este curso deu o salto ao Ademar León tras formarse no Cisne e que foi recoñecido como mellor xogador da tempada (MVP), ademais de recibir outro premio como mellor extremo dereito da competición e tamén como máximo goleador grazas aos seus 198 tantos.

"Llevas viendo balonmano toda la vida y ves en la televisión a jugadores que están aquí, para mí es un sueño hecho realidad", recoñeceu o pontevedrés sobre o escenario.

"Estoy súper contento de que se me haya reconocido como uno de los mejores pero también soy consciente que tengo muchísimo que crecer y mejorar", sinalou tamén tras o que foi soamente o seu segundo curso completo na máxima categoría do balonmán nacional.

"Yo venía de Cisne, había esa incertidumbre a cómo me adaptaría a Ademar, pero la verdad es que estoy súper contento. Jugar con jugadores con tanta calidad lo hace muy fácil, poder correr al contrataque, entrar a la calle cuando el entrenador me pone de lateral...", explicou Álvarez acordándose que "yo empecé al balonmano por la familia, y me tocaba seguir con la saga".

Un recoñecemento que lle chega só con 21 anos de idade, cunha longa traxectoria aínda por diante na elite do balonmán.