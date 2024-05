Traballando "15 horas ao día" para sobrepoñerse a un incendio "intencionado, con ganas de rebentar a Gladiator Race"

Presentación da Gladiator Race 2024 © Mónica Patxot

A organización da Gladiator Race traballa "a contrarreloxo" para poder celebrar o vindeiro sábado 1 de xuño unha nova edición en Pontevedra, despois de que un incendio o pasado xoves 23 de maio calcinase o material que ía ser usado na montaxe da proba.

"Foi un incendio 100% intencionado, foi con ganas de rebentar a Gladiator Race", asegurou na presentación oficial do evento o seu máximo responsable, Serafín Martínez, e é que "as cámaras se revisaron e non hai dúbida de que é intencionado", explica.

Pese ao imprevisto, garante que se chegará a tempo para ter todo a punto. "Estamos a traballar 15 horas ao día, con seis carpinteiros a reo no Recinto Feiral", recoñece Martínez. Todo para elaborar os 40 obtáculos cos que contará a versión máis longa da proba. O único obstáculo "que por tema de tempo non nos dá" é o coñecido como 'Mont Blanc' e que era "a estrela. Ese é imposible, pero o resto van estar", confirma.

"Non vai ser a Gladiator de todos os anos, vai ser diferente, pero non peor", sinala o seu máximo responsable agradecendo ademais a confianza dos deportistas, que esgotaron as prazas dispoñibles "hai un mes".

En total a Gladiator Race 2024 contará con case 2.000 participantes, con 1.650 deportistas confirmados para as probas de adultos e 340 para a versión infantil, que se celebrará o domingo 2 de xuño.

En canto ao sábado 1 de xuño, a actividade comezará ás 16.00 horas na Illa das Esculturas con saídas graduadas dos participantes da categoría Rocket (6 quilómetros e 32 obstáculos) e da Warrior (10 quilómetros e 40 obstáculos).

Na presentación da competición a concelleira de Deportes, Anabel Gulías, quixo mandar "todo o ánimo" para a organización asegurando que "non amedrentarse ante esta circunstancia e sacar forza e valor merece xa un podio".