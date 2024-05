Preto de 600 ciclistas cítanse para unha fin de semana de BTT en Poio

Poio converterase a próxima fin de semana, os días 1 e 2 de xuño, no centro de atención do ciclismo de montaña autonómico.

O municipio será escenario do Campionato Galego de Cros Country Olímpico (XCO), o sábado día 1, co II XCO Poio, ao que se engadirá o domingo día 2 o IX Mini BTT.

Serán en total preto de 600 os deportistas que compitan en ambas as dúas probas, segundo a información avanzada este luns na presentación oficial dos eventos.

O Poio Bike Club afánase nos preparativos coa montaxe dos circuítos, e é que o XCO Poio será este ano a competición máis importante do calendario galego. Comezará ás 15.30 horas con carreiras nas categorías sub-23, máster-60, máster-50, máster-40, máster-30, júnior, elite, cadete e infantil. De feito "seremos os primeiros en dar os maillot na categoría infantil, que se estrea esta tempada en Galicia, o que para nós ten un significado moi especial e importante, dado o traballo que estamos facendo co deporte base", explicou o presidente do Poio Bike, Paco Albar, acompañado do alcalde, Ángel Moldes.

Con respecto ao Mini BTT, trátase de "a proba raíña que nos fixo crecer". Disputarase o domingo día 2 de 9.00 a 14.00 horas.

Ambas as dúas probas celebraranse no Monte Castrove, xunto á área recreativa.