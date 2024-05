Máis de medio milleiro de piragüistas participarán na Regata Nacional de Kaiak de Mar O Grove-Vilanova

A Ría de Arousa será un fervedoiro de deportistas a próxima fin de semana coa celebración da 2ª Regata Nacional de Kaiak de Mar O Grove-Vilanova, proba incluída na Copa de España desta especialidade.

A cita deportiva, que este mércores foi presentada oficialmente na Deputación de Pontevedra, celebrarase ao longo do sábado 25 de maio e o domingo 26.

Farao con máis de medio milleiro de piragüistas rexistrados entre as súas diferentes categorías, desde idade infantil ata veteranos.

No seu percorrido os deportistas realizarán un tramo por mar do Camiño de Santiago entre O Grove e Vilanova, aínda que a orde de saída e chegada determinarase en función do vento.

Dos padexeiros participantes "a metade son galegos", destacou o deputado provincial Javier Tourís acompañado dos presidentes das federacións galega e canaria de piragüismo, Alfredo Bea e Jose María García Riolobos; e os alcaldes das dúas localidades implicadas, José Cacabelos e Gonzalo Durán.

A competición arrincará ás 10.50 horas de sábado coas primeiras regatas, mentres que o domingo o inicio está previsto ás 8.30 horas da mañá.