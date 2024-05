A ida polo ascenso, no Benito Villamarín e coa TV en directo

O Pontevedra Club de Fútbol iniciará a súa última batalla polo ascenso nun escenario de Primeira División.

O Real Betis Balompé confirmou que abrirá o Estadio Benito Villamarín para o duelo do próximo domingo 26 de maio (17.00 horas) entre o seu filial e o conxunto granate, no choque de ida da última eliminatoria do play-off.

Será ademais un duelo con entrada de balde para o público, tanto socios como non socios do Betis (e por tanto tamén para a afección pontevedresa) ata completar o aforo dispoñible, debido a que só se abrirá a bancada de Tribuna do estadio sevillano.

Ata o de agora o Betis Deportivo afrontaba os seus partidos na Ciudad Deportiva Luis del Sol, con capacidade soamente para 1.300 afeccionados. Así foi tamén no primeiro cruzamento do play-off contra o CE Europa.

Outra boa noticia para os seguidores pontevedreses é que o choque será retransimitido en directo pola segunda canle da Televisión de Galicia, segundo confirmou o programa En Xogo.