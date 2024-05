Inhabilitan catro anos un xogador de veteranos por romperlle un dente ao árbitro dunha cabezada

O Comité de Competición e Disciplina da Real Federación Galega de Fútbol impuxo recentemente unha dura sanción a un futbolista de categoría de veteranos da delegación pontevedresa.

Fíxoo na súa reunión do pasado 30 de abril tras ter coñecemento dun suceso ocorrido na xornada 24 da Terceira Galicia de Veteranos de Pontevedra, no seu grupo 2, no partido que enfrontaba ao Godos CFV e ao Xocas SD arousán.

O encontro, disputado no campo de As Corticeiras de Caldas de Reis, entraba na súa recta final cando un futbolista visitante do Xocas, despois do gol que supoñía o momentáneo 4-3 para os locais, era expulsado polo colexiado.

A súa reacción, tal e como explicou a acta arbitral, foi unha dura agresión ao colexiado que motivou a suspensión do encontro.

Analizados infórmelos pertinentes, Competición castigou o xogador do Xocas con dous encontros de suspensión "por dirixirse aos árbitros, directivos ou autoridades deportivas en termos ou con actitudes de menosprezo ou de desconsideración, ou dirixir ameazas a estes cando non se revele a intención de levalas a cabo", ao que sumou catro anos de inhabilitación, explica, "por agredir ao árbitro principal levando a cabo a acción con inequívoco propósito de causar dano, como é o feito de propinar unha cabezada en nariz e boca, producindo ademais a rotura dun dente, todo iso acreditado mediante o correspondente informe médico de urxencias".

Na disputa foi expulsado outro futbolista, que foi sancionado cun partido por "dirixirse aos árbitros, directivos ou autoridades deportivas en termos ou con actitudes de menosprezo ou de desconsideración".

O Comité de Competición e Disciplina decidiu ademais dar por finalizado o encontro co resultado que reflectía o marcador, un 4-3 favorable ao Godos CFV.