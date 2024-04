Jessica Bouzas xa é virtual Top100 a pesar da derrota na final do Open de Zaragoza

A vilagarciá Jéssica Bouzas acariñou este domingo o seu cuarto título do ano no Open de Zaragoza, onde caeu fronte á xaponesa Moyuka Uchijima por 6-1 e 6-2.

Pese ao resultado na final, Bouzas realizou un torneo practicamente perfecto sen ceder nin un só set, con todo non puido poñer a guinda a unha semana na que logrou meterse no Top 100 do tenis feminino mundial.

A galega foi fiel ao seu estilo, pero Uchijima impúxose co seu potente primeiro saque e o seu xogo ofensivo para deixar sen opcións a Bouzas, que se viu superada en todo momento e cedeu un 6-1 no primeiro set en tan só 24 minutos de xogo. A final resolveuse en apenas unha hora.

A partir deste luns, Jessica Bouzas aparecerá por primeira vez no Top 100 do ranking WTA, concretamente no posto 90. A vilagarciá sobe desta forma 12 chanzos repecto ao posto 102 que ocupaba ata esta semana e que era a súa mellor posición na lista e queda a 28 puntos do corte actual pola clasificación para os Xogos Olímpicos de Paris 2024.