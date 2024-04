Derrota pola mínima do Pontevedra B fronte á Sarriana

Novo tropezo no Manolo Barreiro do Pontevedra B, que ve cada vez máis lonxe as opcións de permanencia tras caer pola mínima contra a Sarriana.

O filial granate fixo todo o posible para facerse cos tres puntos e mesmo dispuxo dun disparo ao pau no primeiro tempo, pero foron os visitantes os que se fixeron co triunfo grazas a un solitario gol de Cuadrado aos 27 minutos de xogo.

Buscaron os de Jesús Ramos a reacción, pero unha vez máis non chegou, acumulando desta forma a súa sexta derrota consecutiva que os afunde un pouco máis na zona de descenso.

Consulta a acta do partido nesta ligazón