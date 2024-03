'Manita' do Poio Pescamar ao Roldán para manterse en postos de play-off

O Poio Pescamar segue gañando... E de que maneira. O conxunto conserveiro endosou unha 'manita' ao Roldán para sumar o seu sétimo triunfo consecutivo e manterse nos postos de play-off polo título de liga.

E é que apenas tivo problemas o conxunto da Seca para ver portería, adiantándose no minuto seis cun gol de Irene García tras un potente disparo que non logrou atallar a gardameta visitante.

Un minuto despois, a sorte volveu caer ao lado do Poio, que subiu o 2-0 ao marcador cun centro de Laura Uña que Ángela Górriz meteu na súa propia portería.

Kilian Belmonte parou o tempo para reverter a situación, pero foron as locais as que estiveron a piques de facer o terceiro por medio de Martita. Belmonte apostou polo xogo de cinco con Ángela Górriz como porteira xogadora a 8 minutos para o descanso, pero en lugar de producir efecto nas súas filas, foron as conserveiras as que atizaron un novo golpe con Laura Uña, que interceptou o pase de Górriz en campo propio para anotar o 3-0.

O Poio Pescamar aínda quería máis e non tardou en ver o cuarto de novo por medio da cántabra, que aproveitou un erro na saída de balón do Roldán e, desde o centro do campo, xutou para facer o seu segundo gol da tarde a portería baleira.

Despois do paso polos vestiarios Belmonte seguiu apostando polo xogo de cinco, pero seguían sendo as conserveiras as que gozaban de innumerables ocasións coas que puideron facer aínda máis dolorosa a goleada.

Con todo, só Laura Uña foi capaz de bater a portería do conxunto murciano nesta segunda metade. Restaban 5 minutos para a conclusión, a cántabra enganchou de volea un saque de córner e endosou o esférico na portería rival, asinando un hat trick na súa conta particular e o 5-0 co que concluíu o encontro.

