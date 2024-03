Manuel Sánchez Murias, adestrador do Avilés: "Podemos competir ante calquera rival e queremos demostralo"

O Real Avilés visitará o vindeiro domingo 10 de marzo sen complexos ao Pontevedra no Estadio Municipal de Pasarón. Así o asegura polo menos o seu adestrador, Manuel Sánchez Murias.

"É un partido importante, nun escenario de entidade, vai ser unha proba estimulante e motivante. Sabemos que podemos competir ante calquera rival e queremos demostralo", defendeu este venres o técnico ante os medios de comunicación.

"O primeiro temos que estar a un nivel moi alto, facendo as cousas ben, defensivamente con balón esixen moito, hai que estar preparado, saber manexar os distintos momentos do partido e crendo nas túas posibilidades, con convencemento, e coa mentalidade de ser competitivos ante calquera rival", afirmou Sánchez Murias.

Para o adestrador do Avilés o Pontevedra é "senón o mellor un dos mellores" equipos da categoría porque "o di así a clasificación, a súa bagaxe, o seu rendemento e cando te achegas a velo e analízalo tamén o di o seu xogo, a súa capacidade para crear, a súa solvencia, a calidade dos seus futbolistas. Ten moitas cousas para facelo acredor de ser un dos equipos máis importantes da categoría".

Manuel Sánchez Murias valorou ademais a baixa por sanción no seu equipo de Edu Cortina, un "xogador importante, un xogador que nos dá consistencia, xogo, pausa no centro do campo pero houbo partidos nos que non contamos coa súa participación e o equipo repúxose, temos xogadores preparados", defendeu.