O equipo infantil do Galaico Sincro, entre os mellores de España

Equipo infantil do Club Galaico Sincro © Club Galaico Sincro

O Club Galaico Sincro celebra os resultados conseguidos polos seus deportistas no Campionato de España Alevín-Infantil de Inverno celebrado do 1 ao 3 de marzo na localidade catalá de Sabadell.

A cita confirmou o equipo infantil pontevedrés entre os mellores do panorama nacional, e é que esta competición na que se realizaban as probas combinadas e dúos mixtos das categorías alevín e infantil era decisiva para establecer a categoría na que competirá cada club no verán no Campionato de España, se na Primeira División (20 mellores equipos) ou na categoría de promoción.

No caso do Galaico Sincro o seu undécimo posto (de 42 participantes) en categoría infantil daralle dereito a participar na máxima categoría.

En concreto a entidade pontevedresa foi sétima no dúo mixto e ocupou o posto 23 na rutina, cun equipo formado por Iván González, Lucía Arosa, Clara Maquieira, Claudia Fernández, Deva Alonso, María Ferreiro, Luana Pariente e Lucía Riveiro.

Pola súa banda o equipo alevín do Galaico Sincro finalizou no posto 32, participando nesta categoría as nadadoras Alana Navas, Carolina Pazos, Luz Maigler, Valentina Estévez, Lucía Calvo, Alma Figueira, Maira Pariente, Mariña Calvo, Rubí García, Valeria Vidal, Elisa Prieto e Candela Carballido.