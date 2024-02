Pontevedra avanza na organización do Mundial Sub-20 de Loitas Olímpicas

Visita ao Concello do vicepresidente da Federación Internacional de Loita, Theodoros Hamakos © Mónica Patxot

Xornada de traballo para avanzar na organización do Campionato do Mundo Sub-20 de Loitas Olímpicas que se celebrará o próximo mes de setembro en Pontevedra.

Este mércores visitaron a Boa Vila varios representantes federativos, entre os que destacaba o vicepresidente da Federación Internacional de Loita (UWW), Theodoros Hamakos.

Ademais de puír detalles organizativos do evento, a delegación federativa reuniuse no Concello co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Cabe destacar que neste Mundial daranse cita entre o 2 e o 8 de setembro ao redor de 2.000 deportistas procecentes de ata 84 países.