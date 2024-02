Os Xogos Olímpicos escapan para Melania Rodríguez

O soño de estar nos próximo Xogos Olímpicos escápaselle das mans a Melania Rodríguez tras a súa participación a fin de semana na Copa do Mundo de Bakú, penúltima competición clasificatoria.

A deportista do Club Ximnasia Pontevedra, que quedou no pasado Mundial a menos de tres décimas do billete a París (conseguiuno de entrar na final do campionato), necesitaba un bo resultado nas dúas Copas do Mundo clasificatorias de principios de ano para seguir soñando, pero as cousas non saíron como esperaba.

Tras pasar sen problemas a primeira rolda clasificatoria en Bakú, Melania asinou un posto 20 na semifinal cunha puntuación de 51.100, un resultado insuficiente que se une ademais ao mellor rexistro dunha das súas compañeiras na Selección Española, Noemí Romero (54.190 puntos) que foi 13ª.

Semifinales



Semifinales

Noemí Romero (13ª) 54.190

Melania Rodríguez (20ª) 51.100

Jorge Martín (19º) 23.950



Próxima parada WC Cottbus



¡Seguimos!

Romero atópase mellor clasificada actualmente no ranking, polo que se postula como máxima esperanza nacional para lograr un billete aos Xogos na modalidade de ximnasia trampolín.

A próxima parada na Copa do Mundo de Ximnasia Trampolín será xa no mes de mrzo na localidade alemá de Cottbus.