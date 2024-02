Jannick Buyla, detido pola Policía Nacional polo presunto intento de compra do Badajoz-Pontevedra

A investigación xudicial polo presunto caso de intento de compra do partido da pasada tempada entre Badajoz e Pontevedra segue o seu curso, centrando a atención por encima do resto nun dos xogadores que por entón militaba no club estremeño, Jannick Buyla.

Segundo destapa El Confidencial, o xogador hispano-guineano foi detido pola Policía Nacional a pasada semana pola súa suposta implicación no intento de amaño, cumprindo as indicacións da titular do Xulgado de Instrución número 3 de Badaxoz que instrúe o caso.

A Buyla impútaselle un delito de corrupción entre particulares, por mor da denuncia iniciada polo testemuño dos dous xogadores do Pontevedra, David Soto e Pablo Cacharrón, que alertaron de chamadas sospeitosas nas horas previas ao encontro, no que o Badajoz xogaba a permanencia ante un Pontevedra xa descendido.

Tras avisar da situación á Asociación de Futbolistas Españois (AFE) e á cúpula do club, o plantel tomou a decisión de que ambos os dous futbolistas non xogasen o partido como titulares como medida de protección. Despois foi a propia AFE a que trasladou os feitos á Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que á súa vez alertou á Policía Nacional.

Todas as miradas centráronse entón nun membro do corpo técnico do Badajoz, que coincidira anos atrás con Cacharrón, e co propio Jannick Buyla, futbolista que cando o caso saíu á luz pública militaba xa noutro equipo, o Logroñés, con quen rescindiu no pasado mercado de inverno atopando acomodo no Linares.

Buyla foi posto en liberdade tras declarar, e de feito este domingo entrou na convocatria do Linares para o partido de liga fronte o Intercity.