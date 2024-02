O Marín Futsal múdase ao Sequelo para recibir o Futsi Atlético

Cambio de escenario para o Marín Futsal na súa pelexa por tentar manterse na Primeira División Feminina de Fútbol sala.

O conxunto marinense recibirá este próximo sábado 10 de febreiro (17.00 horas) un dos equipos máis laureados do panorama nacional, o potente Futsi Atlético Navalcarnero que ocupa actualmente a cuarta posición.

Con todo ese duelo non poderá disputarse no pavillón da Raña, debido á coincidiencia co X Torneo de Seleccións de Minisbasket que se organiza en Marín durante a fin de semana.

Por ese motivo o partido, correspondente da xornada 19 de liga, trasladouse ao pavillón do Sequelo.

Será un exame esixente para o conxunto marinense, que a tres puntos da permanencia necesita sumar para seguir cerca do obxectivo.