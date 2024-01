Cambios obrigados en defensa para recibir o Cayón

O Pontevedra Club de Fútbol mira xa cara ao seu próximo partido de liga, o que lle enfrontará o vindeiro domingo 4 de febreiro en Pasarón (17.00 horas) ao CD Cayón, décimo cuarto clasificado.

Faino sabendo que o once inicial deberá introducir cambios, debido á sanción de Mario Gómez por acumulación de amoestacións tras ver en Langreo a súa quinta tarxeta da tempada.

Será unha baixa sensible para Yago Iglesias, e é que o central andaluz é o cuarto xogador con máis minutos do plantel, sendo titular en 19 dos 20 encontros disputados (só foi suplente na xornada 2) e xogando 18 deses partidos completos.

A súa ausencia abre posibilidades a outros futbolistas, do mesmo xeito que ocorreu en Torrelavega coa sanción de Churre e que deu a ocasión a Borja Domínguez de partir de titular, cunha defensa na que entrou Zabaleta e na que colaborou Bastos atrasando a súa posición, con Garay e o propio Mario completando a liña.

Yago deberá tomar decisións, non só no centro da zaga, ao esperarse que Álex González volva estar dispoñible tras dúas semanas ausente. O capitán viña actuando no costado zurdo defensivo, pero Zabaleta fíxose forte nese posto na súa ausencia.

Outro xogador ao que se lle presenta unha oportunidade é a Hermelo, que apenas gozou de minutos este curso e que non participa co equipo desde a xornada 11, no mes de novembro.

En canto ás tarxetas, con Mario cumprindo castigo, Samu Mayo pasa a ser agora o único apercibido ao sumar catro amarelas. Con tres pola súa banda están agora mesmo Charly, Rufo, Churre, Garay e Álex González.