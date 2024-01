Tres puntos de ouro para o Poio Pescamar ante o Móstoles (4-1)

Partido de liga entre Poio Pescamar e Móstoles na Seca © Cristina Saiz

Vitoria que vale máis que tres puntos para o Poio Pescamar, que despois de catro xornadas sen gañar na Seca, logrou superar o Móstoles para así meter presión na zona media-alta da clasificación.

Comezou da mellor maneira o partido para o cadro local que tirou de efectividade para subir o 1-0 na súa primeira chegada a área rival. Apenas se cumpriu o minuto e medio de xogo cando Rocío Gómez, despois de dúas boas intervencións de Ari, aproveitou que a gardameta estaba adiantada para, de primeiras, facer unha sutil vaselina e coar o esférico na rede.

O Móstoles tentou reaccionar pero atopouse coa alta intensidade dun rival que ía a por todas. De feito, a única chegada do equipo madrileño foi precisamente nun intento á hora de saír da presión en campo propio. Claudia enviou un pase en longo a Inma, pero o seu chute marchou desviado.

Non lle gustaba a Patri Chamorro o que estaba a ver na cancha e parou o tempo no minuto 5 de xogo. Con todo, as palabras da adestradora visitante non produciron efecto e as súas xogadoras continuaron sufrindo o asedio dun Poio Pescamar que, por medio de Laura Uña, conseguía materializar o 2-0 despois dunha altísima presión.

Necesitaba o Móstoles un lavado de cara e, en lugar de afundirse, o tanto foi un toque de atención para aumentar a intensidade e meterse de cheo no duelo. E así, tras unha gran acción entre Celia e Inma, a capitá cedeu entre liñas a Benete para que reducise distancias.

Co paso dos minutos cambiou a situación no terreo de xogo e foron as madrileñas as que pasaron a dominar aínda que sen crear demasiadas ocasións. En todo caso, para evitar posibles sustos, López-Tulla parou o cronómetro, corrixiu ás súas xogadoras e recuperaron as sensacións do inicio do partido para seguir sumando chegadas a área rival. Unha foi especialmente clara e puido o equipo conserveiro irse con máis vantaxe ao descanso, pero Rocío axustou demasiado o seu disparo e deu na madeira.

Tras o paso polos vestiarios o partido converteuse nun ida e volta con repartición de oportunidades para os dous equipos. Con todo, as máis claras foron para o Móstoles, que tivo o empate nun man a man entre Benete e Sandra Buzón, pero a gardameta estivo providencial e evitou o gol rival.

E dese posible 2-2 pasouse ao 3-1. Saque de esquina de Rocío Gómez desde a dereita e remate de Martita de cabeza para ampliar diferenzas cando tan só cumpríronse tres minutos do segundo tempo.

O encontro estaba animado e as madrileñas empezaron a acumular chegadas moi claras en área rival que Sandra encargábase de desbaratar con moi boas intervencións.

Alcanzouse así o ecuador da segunda metade, as xogadoras vermellas puxeron as pilas e encarrilaron o encontro tras unha boa combinación entre Carla Ayensa e Martita que acabou cun remate da coruñesa ao interior da rede.

O enfrontamento xa estaba onde o Poio Pescamar quería, mentres que ao Móstoles acabábaselle o tempo e optaba por sacar á porteira-xogadora a falta de seis minutos para a conclusión. Pero as conserveiras, grazas a unha inspirada Sandra Buzón, salvábase unha e outra vez e lograba manter o 4-1 ata o asubío final.

Trátase dun resultado que vale moito máis que tres puntos, e é que ademais de servir para reducir distancias co equipo madrileño na clasificación, supón o regreso á senda do triunfo na Seca despois de catro xornadas sen gañar.