O doutor Cota, exmédico do Pontevedra e da Selección, será galardoado co Premio Medicina e Deporte

A Asociación da Prensa Deportiva de Madrid (APDM) e DKV Seguros acordaron outorgar o seu Premio de Medicina e Deporte ao Dr. Juan José García Cota, xefe dos servizos médicos do RC Celta de Vigo e membro do Servizo de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra, en recoñecemento á súa dilatada e exitosa traxectoria profesional en medicina deportiva.

O galeno pontevedrés traballou durante 23 anos para a Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sendo responsable de Traumatoloxía da Selección Nacional Absoluta entre os anos 2008 e 2022, e foi médico do Pontevedra CF durante a época do ascenso a Segunda A.

O Dr. Cota recibirá o Premio de Medicina e Deporte con ocasión da VIII Gala da APDM, que terá lugar o vindeiro luns 29 de xaneiro no Beatriz Madrid Auditorio (Rúa Ortega e Gasset, 29).

O Premio de Medicina e Deporte foi creado en 2022 como recoñecemento ao labor dos profesionais sanitarios, psicólogos ou institucións clínicas ou de investigación, desenvolta no mundo do deporte, cuxa finalidade sexa contribuír a unha mellor resposta física e psíquica dos deportistas no momento de competir.