Azael García chega cedido ao Pontevedra ata final de tempada

Xa é oficial. O Pontevedra Club de Fútbol acaba de confirmar a chegada do lucense Azael García, que regresa a Galicia cedido polo Valencia Mestalla ata final de tempada.

Azael chegou ao equipo valencianista hai dous anos procedente da canteira do CD Lugo, onde foi unha peza importante á hora de lograr o título de liga en División de Honra. Tamén xogou nas categorías inferiores do Racing Villalbés e RC Celta de Vigo.

No filial do Valencia, que milita no grupo tres de Segunda RFEF, o xogador de 20 anos tivo certa participación nas primeiras xornadas, pero co paso dos partidos foi perdendo protagonismo e acordou a súa cesión ao Pontevedra ata final de tempada, cubrindo desta forma unha das fichas sub-23 que quedaban libres.