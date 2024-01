Experiencia para os adestradores da comarca no clinic de Nadal do CAB Pontevedra

Clinic de Nadal do CAB Pontevedra © CAB Pontevedra

O pavillón do IES Frei Martín Sarmiento en Pontevedra foi o pasado 30 de decembro escenario dunha xornada especial, co clinic de Nadal organizado polo Club Amigos do Baloncesto CAB Pontevedra.

Na formación participaron 60 adestradores e afeccionados ao baloncesto, a maioría técnicos novos da demarcación de Arousa e a provincia.

Todos eles puideron gozar e aprender das experiencias e coñecementos de adestradores como Víctor Pérez, técnico ayundate no Obradoiro da Liga ACB e que falou sobre o contraataque e sobre aspectos defensivos da Selección Española Sub-19.

Ademais Manu Santos, adestrador do CLB Vilagarcía impartíu unha formación sobre a progresión metodolóxica na forma de adestrar.