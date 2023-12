Empate amargo do Arosa ante o Alondras

O Arosa vaise ao parón de Nadal coa sensación de perder dous puntos ante o Alondras. O equipo arlequinado, a pesar de non estar ben na primeira parte, tivo opcións para matar o partido e facerse co triunfo.

Non houbo goles na primeira parte, polo que Luisito aproveitou o descanso para mover ficha e dar entrada a Marcos Mella para así revolucionar o encontro.

De feito, no primeiro balón que tocou, o enchufó no interior da rede anotando un auténtico golazo para subir o 0-1 no luminoso.

Sen apenas tempo para dixerir o tanto, chegou a reacción dos do Morrazo tras un erro en defensa que aproveitou Mauro Nores para devolver a igualdade.

Asediou tras o empate o Arosa a portería de Dani Ruiz cun traveseiro e outra clara ocasión de Martín Diz coa que puido sentenciar, pero o balón non quixo entrar.

Vaise desta forma o equipo de Vilagarcía ás vacacións do Nadal en sétima posición con 21 puntos e a dez do líder Bergantiños.

Consulta o acta nesta ligazón