Un liderado "anecdótico porque hai que estar aí en maio", di Yago Iglesias

O Pontevedra Club de Fútbol xa é líder da categoría, pero para iso tivo que pelexar ante un Fabril "moi dinámico e con moi bos xogadores".

De feito, un dos puntos fortes do equipo coruñés, segundo Yago Iglesias, era a calidade do seu persoal e a súa disposición no verde. "Acumulan moita xente por dentro cando teñen o balón e é moi difícil defender", destacou o ténico.

E aínda que o conxunto granate apenas tivo problemas á hora de defender, a primeira chegada que tivo o Deportivo converteuse no 1-0, algo que para Iglesias foi positivo porque a partir dese momento o equipo activouse e igualou a intensidade. "O equipo deu un paso adiante", recoñeceu, "no paso por vestiarios axustamos a nivel defensivo e facémonos forte dentro para roubar e transitar".

"O problema moitas veces", admitiu, "é que cando a dinámica é positiva hai que darlle importancia ao que se está facendo e o rumbo que está a tomar o equipo tanto a nivel futbolístico como clasificatorio, por iso vaise "contento polo resultado" e por irse "ao parón de Nadal no máis alto da clasificación".

Neste sentido, Yago Iglesias di que o equipo hoxe "si que tiña esixencia, gústame facer as cousas a tempo e gañar cando hai que gañar. Era unha segunda semana na que o resto 'fallaron' e era importante para nós dar ese pasito e ver as cousas doutra maneira, non porque se vaia a acabar a liga e vaiamos gañala, pero dáche tranquilidade para traballar". De feito, estar primeiros de grupo é "anécdótico porque hai que estar aí en maio" aínda que "é mellor estar primeiros a estas alturas e non en media táboa".

En canto á segunda volta, o técnico ve "unha costa moi longa e empinada" ata o mes de maio. "As segundas voltas son máis esixentes, pero o obxectivo era superar a barreira dos 30 puntos e conseguímolo. Agora tocan 10 días de descanso para volver coas pilas cargadas porque o máis duro vén agora", sentenciou.