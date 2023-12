Aprobadas as bases do plan provincial extraordinario de infraestruturas deportivas cunha dotación de 4 millóns de euros

Xunta de goberno da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, anunciaba este venres a aprobación das bases do plan extraordinario de infraestruturas deportivas cunha dotación de catro millóns de euros.

Trátase de axudas destinadas aos municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia, que deberán someterse ao procedemento de concorrencia non competitiva.

A Deputación establece unha porcentaxe fixa destinada aos 59 concellos cunha partida de 1,2 millóns de euros, un 30% do orzamento e outra porcentaxe variable en función da poboación, de 2,8 millóns de euros.

Segundo explicaba o presidente provincial, esta acción é unha aposta estratéxica "polo deporte, polas instalacións e hábitos de vida saudable" co compromiso de renovar e mellorar as infraestruturas deportivas, cun "claro carácter municipalista do goberno", incidiu López.

As axudas destínanse en catro liñas de actuación: melloras de instalación de espazos públicos de uso deportivo nas que se inclúen as reformas de cuberta; modernización e mellora das instalacións deportivas; dotación de equipamentos con material deportivo para as instalacións; e adquisición de terreos para a actividade deportiva.

As actuacións de obra deberán acreditar un orzamento mínimo de 20.000 euros e no caso da subministración de material o importe mínimo que se pode acoller a estas axudas sitúase en 6.000 euros.