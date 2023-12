O CAB Pontevedra chora a perda do seu adestrador Carlos Casqueiro

Días de loito no Club Amigos do Baloncesto CAB Pontevedra, que chora a perda dun dos seus adestradores.

O club de base lamentou o falecemento o pasado 6 de decembro de Carlos Casqueiro, aos 51 anos de idade.

"Amante do baloncesto e da súa familia, achegounos un gran labor tanto no deportivo como no persoal", sinala o CAB.

A entidade pontevedresa quixo ademais trasladar a través das súas redes sociais "as nosas condolencias e todo o noso apoio e agarimo nestes momentos difíciles á súa familia".