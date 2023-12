A ponte do Burgo acollerá a saída da San Silvestre de Pontevedra 2023

A XL San Silvestre de Pontevedra inicia a súa conta atrás, unha vez atopada nova localización para a súa saída.

A popular proba deportiva, que reúne cada 31 de decembro a miles de pontevedreses, non podía nesta ocasión saír do seu lugar habitual, a Avenida Montero Ríos, por motivos de seguridade ao estar alí situadas as aulas portátiles do Instituto Valle-Inclán debido ás obras que se están acometendo no centro.

A intención da Sociedad Gimnástica e o Servizo Municipal de Deportes era variar o menos posible o circuíto, pero finalmente víronse obrigados a trasladar o punto de saída ata a ponte do Burgo, mantendo a saída ás 17.00 horas.

Pola súa banda a liña de meta estará na Alameda.

Despexada esta incógnita, as inscricións estarán dispoñibles a partir deste próximo mércores 13 de decembro.

Nun primeiro momento os interesados en anotarse poderán facelo, co único requisito de entregar un alimento non perecedoiro á hora de facelo para colaborar cos fins solidarios do evento, na tenda Miler da Rúa Peregrina de 10.30 a 13.30 horas e de 17.00 a 20.00 horas. Será así ata o día 23 de decembro.

Os últimos días previos, do 26 ao 30 de decembro, o lugar de inscrición será o número 1 da Rúa Castelao, de 10.30 a 13.30 horas e de 17.30 a 20.30 horas, ademais do propio 31 de decembro de 10.00 a 13.30 horas.

Nas súas últimas edicións a San Silvestre de Pontevedra repartiu todos e cada un dos seus 7.000 dorsais dispoñibles.