"Co ánimo alto" no Pontevedra para asaltar a casa do líder, o Ourense

A vitoria contra o Compostela fixo que o Pontevedra afronte "co ánimo alto" a súa visita ao líder, o Ourense CF. Será este sábado 9 de decembro, ás 16:30 horas, no campo de Oira. "É un partido complicadísimo para nós", advertiu o adestrador granate.

O Pontevedra viaxará á capital ourensá "con toda a ilusión do mundo" e co obxectivo de "sobrepoñernos ao contexto", segundo explicou Yago Iglesias, un campo de herba artificial e as previsións dunha difícil meteoroloxía.

Pero, sen dúbida, o que máis preocupa ao equipo técnico granate é a entidade do rival. "É o equipo máis en forma da categoría", segundo Iglesias, que como local só perdeu contra o Zamora. "Son moi completos. Están onde están por méritos propios", dixo o míster.

Do Ourense, Yago Iglesias destacou que é un equipo "intenso e moi correúdo", que concede poucas oportunidades. "Buscan que o rival non estea modo coa pelota, transitan moi ben e están a ter moito acerto para a portería", resumiu.

Os granates, que teñen a todos os seus efectivos dispoñibles para este partido, preparáronse esta semana a conciencia para xogar sobre céspede artificial, traballando para que os erros do encontro contra o Covadonga "non se volvan a repetir".

"Analizamos ese partido en profundidade vendo os puntos débiles e fraquezas que tivemos", sostivo Iglesias, que preparou aos seus xogadores para "darlle unha volta de porca" e expor escenarios diferentes para "dar un paso adiante como equipo".

O adestrador do Pontevedra avanza que, a pesar de ter que adaptarse ao campo, o seu equipo "non dará bandazos nin cambiaremos de branco a negro", porque asegura que "temos clara nosa liña, os nosos principios e as nosas ideas", pero aprecia "moita marxe de mellora".

O equipo, segundo Yago Iglesias, "debe estar cómodo sen cambiar a nosa idea de xogo", porque o club granate non ten un plantel con perfís tan opostos "para xogar a cousas diferentes cada fin de semana", algo que ademais rexeita el mesmo porque "dominar unha idea leva o seu tempo".