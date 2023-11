Últimos días para apuntarse en Artexoga, obradoiros infantís de Migallas Teatro

María Campos, de Migallas Teatro, nunha sesión de Artexoga © Migallas Teatro

Este domingo 3 de decembro finaliza o prazo para apuntarse aos talleres denominados ARTEXOGA, que organiza Migallas Teatro, de actividades de expresión dramática, plástica e musical, ademais de xogos tradicionais para crear un espazo de socialización en lingua galega.

Cada unha das propostas, que se realizarán no Pazo da Cultura, consta de 14 sesións de hora e media, adaptadas aos períodos lectivos escolares, a partir de xaneiro de 2024 ata o mes de abril. Serán sesións semanais e repartidas da seguinte forma:

Taller 1: de 8 a 11 anos

Luns de 18.00 a 19.30 horas

Número de participantes: 25

Taller 2: de 5 a 7 anos

Mércores de 17.30 a 19.00 horas

Número de participantes: 35

Taller 3: de 5 a 7 anos

Xoves de 17.30 a 19.00 horas

Número de participantes: 35

O prezo é de 50 euros para cada obradoiro, co material incluído no prezo.

No caso de que se rexistren máis solicitudes que prazas solicitadas realizarase un sorteo público, que se realizará o 5 de decembro a partir das 10.00 horas no Pazo da Cultura. Terán preferencia as solicitudes das persoas con domicilio en Pontevedra.

Antes do 16 de decembro comunicarase por correo electrónico a cada unha das persoas solicitantes a adxudicación de prazas ou o ingreso en lista de espera.

A ligazón para inscribirse é: https://apuntate.pontevedra.gal/artexoga/

Esta actividade está promovida polas concellerías de Cultura e Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra.