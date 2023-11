'Pisaré las calles nuevamente', mostra do xornalista Jesús Pozo na UNED con imaxes do confinamento

Exposición de Jesús Pozo na UNED © UNED Pontevedra 'Pisaré las calles nuevamente', fotografías de Jesús Pozo © UNED Pontevedra

O Centro asociado da UNED en Pontevedra ofrece desde este luns 27 de novembro unha exposición fotográfica de Jesús Pozo baixo o título 'Pisaré las calles nuevamente', que ofrece instantáneas realizadas por este xornalista ao longo do período de confinamento durante a pandemia da covid-19.

A exposición atópase situada sobre lonas instaladas nos corredores e zonas comúns do centro universitario situado en Monte Porreiro. As persoas interesadas poderán visitar a mostra ata finais do mes de xaneiro de 2024.

En total ofrécense 37 fotografías recollidas por Jesús Pozo, xornalista nado en Almería en 1961 e que exerceu esta profesión en prensa, radio, televisión, publicidade e comunicación. Produciu, dirixido e presentado programas de radio e tamén produciu e dirixiu películas documentais e curtametraxes.

Foi correspondente en Andalucía de 'Cambio 16' e colaborador de 'Interviú', dirixindo aos xornais Diario 16 Valencia e Diario 16 Murcia. Desde 1996 dirixe 'Adiós Cultural', única revista española que reflexiona sobre a morte desde a arte e a cultura e na Cadea SER desenvolve o programa 'Cualquier tiempo pasado fue anterior', un programa sobre historia.