Trinta compañías teatrais protagonizan as representacións gratuítas dun ciclo impulsado pola Deputación

"A illa deslembranza", da Compañía Ártika © Compañía Ártika

Levanta o pano unha nova edición do ciclo teatral "Tornar ás Táboas" co que a Deputación de Pontevedra achegará ao longo destes tres últimos meses do ano un total de 49 funcións gratuítas e dirixidas a todos os públicos a outros tantos concellos da provincia.

Trinta compañías galegas participan neste programa.

Con esta iniciativa a Deputación busca espallar a arte escénica e encher os escenarios dos espazos culturais dos municipios de menos de 20.000 habitantes.

No marco do apoio da institución provincial á escena galega, a vicepresidenta primeira da Deputación, Marta Fernández-Tapias, mantivo unha xuntanza con Santiago Cortegoso e Xoque Carbajal, da asociación Escena Galega.