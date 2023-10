Buscan intérpretes para a Aula de Teatro do campus universitario

A partir deste luns 2 de outubro, as persoas interesadas en participar das actividades que desenvolve a Aula de Teatro Universitario do campus de Pontevedra teñen a posibilidade de inscribirse nesta iniciativa que promove a Vicerreitoría do campus.

Trátase dunha proposta de carácter gratuíto para a que se establecen vinte prazas. Nun primeiro prazo poderanse apuntar as persoas integrantes da comunidade universitaria. Do 5 ao 9 de outubro terán a posibilidade de matricularse persoas que formaron parte da aula durante o curso anterior e, finalmente, entre o 10 e o 15 de outubro establécese unha nova etapa para o conxunto da cidadanía, sen necesidade de manter vinculación co campus.

Como en anos precedentes, está coordinada polo actor e director teatral Salvador do Río, integrante de Teatro de Ningures.

Esta actividade teatral desenvolverase os luns e mércores, entre outubro e decembro, na Facultade de Belas Artes, nunha primeira fase. Posteriormente abrirase un prazo de matrícula para o segundo cuadrimestre.

Os participantes elaborarán unha montaxe teatral que se presentará na nova edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario (MITEU).