Catro obradoiros para público infantil conmemoran o Día Mundial da Arquitectura no Museo

O Museo de Pontevedra súmase á conmemoración do Día Mundial da Arquitectura, que se celebra cada ano o primeiro luns de outubro, coa organización de catro obradoiros pensados para nenas e nenos de 6 a 12 anos de idade.

As actividades organizaranse o sábado 30 de setembro e o domingo 1 de outubro en horario de mañá e terán unha duración de hora e media. A inscrición pode facerse a través do correo electrónico info@tallerabierto.gal.

Estes obradoiros están adaptados ao lema da conmemoración deste ano, 'Arquitectura para comunidades resilientes'. A Unión Internacional de Arquitectos pon o foco na capacidade e responsabilidade da arquitectura para crear vida comunitaria.

Os obradoiros centraranse en conceptos e temas clave que axuden ás e aos participantes a comprender como a arquitectura e o urbanismo poden mellorar a vida das persoas.

O sábado 30 de setembro, de 10.30 horas a 12.00 horas, está prevista a actividade 'As ferramentas da arquitecta', no que explicarán os elementos e conceptos que manexan as arquitecturas e os arquitectos para desenvolver o seu traballo de maneira axeitada. Falarase de escala e das dimensións que deben ter as cousas para adaptarse á escala humana.

O sábado 30, de 12.15 horas a 13.45 horas, será a quenda de 'Do plano á maqueta', que propón saltar das dúas ás tres dimensións poñendo en xogo os mecanismos de visión espacial necesarios para entender o volume do previamente debuxado.

O domingo 1 de outubro, de 10.30 horas a 12.00 horas, organizarase 'Recoñecendo a cidade', centrado no urbanismo, en como xorden e se van conformando as cidades pola superposición de tecidos que responden a formas de construír e entender como debe habitarse o espazo. Nesta actividade, as e os participantes aprenderán a recoñecer a forma urbana segundo a época e a entender o porqué da súa estrutura.

O domingo 1, de 12.15 horas a 13.45 horas, pechará a programación 'Imaxina o teu museo'. Nesta sesión, as e os participantes poderán coñecer como se combina o existente co novo nun exercicio plástico onde facer unha proposta alternativa de arquitectura contemporánea para o edificio Castelao.