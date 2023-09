Os soños futbolísticos de dous mozos sirios espállanse este martes no ciclo de cine Amal en Ruta

Dous mozos sirios que residen nun campo de refuxiados de Xordania central a trama do documental 'The Captains of Zaatari', que se proxecta este martes 5 de setembro a partir das 21.00 horas no Teatro Principal de Pontevedra dentro do ciclo Amal en Ruta.

Este documental proxéctase en versión orixinal con subtítulos en castelán e está dirixida polo produtor e director de cinema exipcio Ali El Arabi.

A proposta ofrece a visión de Fawzi e Mahmound cando unha academia de fútbol chega a Zaatari coa intención de fichar a novos xogadores.

O ciclo continuará o mércores 6 coa película 'Farha' o xoves proxéctase o documental 'Maior' e finalizará o venres 8 coa longametraxe de ficción 'You resemble me'.

A entrada a todas as sesións é libre e gratuíta ata completar a capacidade do recinto.