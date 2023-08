O musical de Harry Potter, Equus, Un Oscar para Óscar ou O librero de Azaña son algunhas das propostas de outono en Afundación

Equus de Peter Shaffer © Afundación

O Auditorio da Sede Afundación Pontevedra acollerá este otono unha completa oferta de propostas culturais nas que o teatro, as actuacións musicais de diversos estilos ou os espectáculos de maxia e entretemento, cun espazo tamén para o humor, protagonizan unha programación cuxas entradas están á venda en Ataquilla.com.

Tras a paréntese estival, o humor inaugurará a nova tempada da Sede Afundación Pontevedra, que se renovará o próximo 22 de setembro coa nova proposta de Luís Piedrahita, un monólogo titulado É a miña palabra contra a miña, unha gala benéfica polo Día Mundial do Alzhéimer. O 6 de outubro, e na mesma liña escénica, será a quenda do Monólogo de Touriñán.

A maxia ocupará o espazo do auditorio o 14 de outubro coa Gran Gala Internacional Galicia Ilusiona, na que artistas internacionais chegan dispostos a facer soñar o público nun espectáculo único. O 28 de decembro celebrarase a sétima edición do Galicia Magic Fest, con magos de prestixio internacional.

O xénero do musical estará representado o 15 de outubro coa proposta de Harry Potter. O musical, un espectáculo con 25 voces en directo, efectos especiais, de fume, de luz, voadores e máis sorpresas que animarán a mergullar no universo da escritora J. K. Rowling.

O 18 de outubro iniciarase a Tempada de Teatro con Equus de Peter Shaffer, unha xoia da dramaturxia universal dirixida nesta versión por Carolina África. O 22 de novembro chegará Un Oscar para Óscar, unha homenaxe ao estilo de Miguel Mihura combinado co espírito de Luís García Berlanga.

A seguinte semana, o 30 de novembro chegará O libreiro de Azaña de Miguel Murillo Gómez, unha aproximación á figura de Manuel Azaña dirixida por Francisco Suárez e protagonizada por Jacob Dicenta, Ana Fernández, Juanma Navas, Alberto Luceiro e Isabel Moreno.

Unha tempada á que lle poñerá o ramo, o 7 de decembro, Lola Herrera como protagonista de Adictos, unha obra dirixida por Magüi Mira que aborda o contexto actual de «sometemento tecnolóxico» e a capacidade de reacción do ser humano para recuperar a liberdade.

A programación escénica terá tamén a súa ocasión o 3 de novembro con Sibaris, a única obra de teatro escrita por Domingo Villar, que se publicará postumamente este outono, e que no escenario protagoniza Carlos Blanco.

O ballet contará con dúas actuacións estelares do Ballet de Kiev o 19 de outubro con O lago dos cisnes e o 14 de decembro con O crebanoces.

As propostas musicais terán dous protagonistas de excepción. O 15 de decembro, o músico galego máis internacional, Carlos Núñez, regresa a Galicia para ofrecer un concerto no que as melodías tradicionais se fusionan con notas medievais e internacionais. O 16 de decembro o rock encherá o Auditorio da Sede Afundación Pontevedra rendendo homenaxe a un dos mellores grupos da historia con Remember Queen.

O público infantil poderá gozar dunha proposta especialmente deseñada con Mikecrack e a superarma secreta, un espectáculo que o 27 de decembro animará o auditorio de Afundación con sorpresas, cancións e risas.