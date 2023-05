Netflix grava en Cambados a serie "Clanes" con Clara Lago e Tamar Novas

O narcotráfico en Galicia volve servir de pano de fondo para unha serie de ficción. Clanes, o novo proxecto de Vaca Films para Netflix España, comezou a gravarse este martes en Cambados, localidade na que estará ambientada esta historia.

Clanes, segundo informou este martes a compañía, estará protagonizada polos actores Clara Lago (Ocho apellidos vascos) e o galego Tamar Novas (El desorden que dejas).

Ela dará vida a Ana, unha avogada recentemente chegada a Cambados, con ampla experiencia nun dos mellores bufetes de Madrid, que decidiu empezar de cero en Galicia coa intención de saldar contas co seu pasado.

A súa presenza non pasará desapercibida para ninguén, especialmente para Daniel, o personaxe que encarnará Novas, o fillo dun importante narcotraficante e cabeza visible do clan dos Padín, cuxo liderado ostenta mentres o seu pai permanece en prisión.

Na repartición de Clanes tamén figuran, entre outros, Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), Francesc Garrido (Sé quién eres) e Diego Anido (As Bestas)..

Jorge Guerricaechevarría, que ten dous premios Goya polas películas Celda 211 e Las leyes de la frontera, é o creador e guionista desta nova ficción, que estará dirixida por Roger Gual, que xa traballou con Netflix en Las chicas del cable y El desorden que dejas.

Os plans de rodaxe de Vaca Films apuntan a que a gravación da serie, ademais de ser en Galicia, desenvolverase en diversas localizacións de Málaga, Madrid e Alxeciras, así como fóra das nosas fronteiras, no Porto, Xibraltar e Senegal.

As primeiras escenas da serie, que gravaron xa este martes en Cambados, rodáronse no paseo marítimo desta localidade. Ao longo desta semana tamén traballarán, entre outros escenarios, no cemiterio de Santa Mariña e o barrio de San Tomé.