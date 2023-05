O Salón do Libro despídese ata o ano que vén con 'Contos do Grunje' da man de RockLab

'Contos do Grunje' da man de RockLab

'Contos do grunge' foi a proposta do Rocklab este ano no Salón do Libro. Sesenta nenos deron vida a unha historia onde os viaxeiros interdimensionais coñeceron as diferentes formas de xogar, imaxinar a través da literatura e facer música desde os anos 90 ata a actualidade. Pearl Jam, Offspring, Daftpunk e Chiptune interpretados por alumnos de 4 a 12 anos nunha tarde inesquecible

© Cristina Saiz