RADIO.- O minucioso traballo xornalístico de Pilar Urbano pon nas librerías "a viaxe a ningunha parte" do 'procés'

No seu anterior libro, 'La pieza 25. Operación salvar a la infanta', Pilar Urbano indagara nas reviravoltas do 'Caso Nóos'. Agora, a veterana xornalista ofrece outro dos seus minuciosos relatos centrado esta vez no denominado 'procés' catalán.

Contactou con decenas de persoas como fonte de información, desde o primeiro denunciante, pasando por testemuñas, responsables e intervenientes xudiciais como foi Manuel Marchena ou os propios imputados cos que se entrevistou varias veces nos cárceres.

Alí, con aquelas charlas, conta no 'Cara a cara', chegou a forxar amizade con Jordi Cuixart: "a todos os que descubriron que convivir con quen pensa distinto, senten distinto, son distintos, amplía a mente e enriquece o espírito", di na primeira páxina a autora.

O apelido deste libro, ben podería ser 'A viaxe a ningunha parte', como explica nestas páxinas. Urbano fixo "once folios de títulos", lembra, pero o que finalmente quedou, tomouno da sentenza do Supremo porque "non o chaman golpe, chámano alzamento e aparece corenta e sete veces".

Describe unha Cataluña que era (e seguiría sendo) un "escuro obxecto de desexo" para a fronte atlantista, o americano, ata a fronte rusa; e explica o por que e o como con nomes e apelidos. Tamén o devir independentista que xerou Pujol, materializouse "durante oito segundos" o 1 de outubro de 2017 e reclama contraprestacións ao Goberno actual: "isto foi un proceso, non é un yuyu que lle deu a un de súpeto; a Mas, a Rovira ou a Junqueras - que é o máis independentista de todos -, senón que vén de longo, desde Pujol, e que non parece terminar aínda que Pedro Sánchez diga que si", explica.

O podcast completo pode escoitarse na ligazón que se adxunta e tamén descargalo desde a web de PontevedraViva Radio.