15 persoas coñecerán as claves da escritura creativa da man de Elena Gallego

A escritora e xornalista Elena Gallego Abad © Editorial Xerais

O vindeiro sábado 22 de abril, a aula CeMit da Biblioteca de Marín acollerá un obradoiro de escritura creativa para celebrar o Día do Libro.

O proxecto ‘Legado creativo’, que nace da colaboración da escritora Elena Gallego e o Concello de Marín, contará cunha capacidade máxima de 15 persoas e terá unha duración de dúas horas.

Durante a xornada do sábado, os achegados coñecerán as historias ocultas nas fotos de familia, as novas ferramentas para crear un relato a partir dunha historia familiar e as claves xerais de escritura creativa.

Todas as persoas que desexen participar deberán inscribirse previamente a través do correo electrónico biblioteca@concellodemarin.es.