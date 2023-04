A xira máis internacional de Óscar Ibáñez arrancará na Azucreira de Portas

A Azucreira de Portas acollerá o próximo domingo 23 de abril o primeiro concerto da que será a xira máis internacional do gaiteiro pontevedrés Óscar Ibáñez, que actuará en importantes festivais folk de Alemaña, Francia, Portugal e España.

Neste concerto, que se celebrará ás 19:30 horas, representará con toda a súa banda o seu espectáculo Da Terra, no que repasa algúns dos temas máis destacados dos seus discos Alén do mar e Aires de Pontevedra xunto con temas novos, que formarán parte do próximo álbum.

Da Terra, segundo o propio Ibáñez, supón unha espectacular e enérxica viaxe sonora pola música tradicional galega chea de orixinalidade, imaxinación e creatividade, que ten como resultado unha mestizaxe atlántica moderna e innovadora.

En Portas presentará tamén a súa renovada "tribo", que este ano está integrada por importantes músicos de longa e recoñecida traxectoria, que formaron parte das bandas dalgúns dos artistas e grupos máis destacados da música folk galega.

Así, estarán con el artistas como Suso Iglesias, acordeón; Paula Gómez, violín; Xosé Liz, bouzouki; Paco Dicenta, baixo; e Carlos Castro, batería e percusión.

Completan o elenco artístico a xilofonista e percusionista de Marín Carla Villanueva e cinco gaiteiros da Banda de Gaitas Suevia de Porto do Son, que dirixe o mestre gaiteiro Xosé Romero Miguéns, da saga familiar do célebre grupo Os Rosales de Asados, Rianxo.