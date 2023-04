"Pontevedra Utópica. Del Desequilibrio a los sueños compartidos"

O Centro Social do Burgo acollerá do 10 ao 16 de abril a exposición "Xardín Utopía" que do 17 ao 30 de abril recalará no Centro Social Gorgullón. Esta iniciativa forma parte dun proxecto sobre o cambio climático.

A exposición está realizada cos materiais producidos na intervención sonora colaborativa que se presentou o 8 de maio de 2022 no Xardín Botánico-Artístico de Padrón.

"Xardín Utopía" terá como peche as xornadas de "Pontevedra Utópica. Do Desequilibrio aos soños compartidos".

Será entre o 27 e o 29 de abril, e nelas participarán a cantautora Sés, a arquitecta Cristina Botana, a escritora María Reimóndez e a enxeñeira informática Laura M. Castro.

Ademais, representarase a obra "As Fillas Bravas e o Mito de Casandra".

As actividades das xornadas levaranse ao cabo no Convento de Santa Clara os días 27 e 28 de abril, e na Praza da Curtidoira, o día 29 de abril.