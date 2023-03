Regresa Sofar Sounds coa súa segunda cita en Pontevedra

Tras o éxito do seu debut en Pontevedra, o pasado 29 de xaneiro, Sofar Sounds está de volta. Esta cita a cegas coa música celebrará a súa segunda edición na cidade este venres 31 de marzo, a partir das sete e media da tarde.

Como é habitual, ata 36 horas da cita o público non saberá o escenario no que se desenvolverán os concertos. Será, unha vez máis, un espazo inesperado que non adoita ser recinto para actuacións musicais deste tipo.

Na súa estrea, foi o espazo de coworking Planeta29 o que acabou reconvertido para a ocasión nun improvisado escenario.

E, como non podía ser doutra maneira, ao ter a música como protagonista, Sofar Sounds volverá reunir a tres artistas emerxentes, con estilos completamente diferentes entre si.

A cantautora viguesa Sanny, o británico Adrian Timms e Enxeito, unha banda que mestura ritmos do funk, o rock ou o rap coas melodías do soul, foron os elixidos para o Sofar Sounds do pasado mes de xaneiro.

As entradas para esta experiencia musical están aínda á venda, a un prezo de 14 euros.