Atlantic Fest reforza a súa edición de 2023 con Viva Suecia, León Benavente ou La Bien Querida

Viva Suecia © Atlantic Fest León Benavente © Atlantic Fest

Tres das referencias do panorama musical indie español, Viva Suecia, León Benavente e La Bien Querida, son as novas confirmacións para o cartel da próxima edición do Atlantic Fest, que se celebrará en Vilagarcía de Arousa os días 20, 21 e 22 de xullo.

Así o anunciou este mércores a organización do festival, que adiantou ademais o nome doutras nove bandas e artistas que se subirán ao escenario da praia de A Concha.

Son Joe Crepúsculo, Núria Graham, Rocío Saiz, Melenas, Adiós Amores, Carlos Risco, Lontreira e o proyecto musical The Guapos, integrado por Leiva e os músicos mexicanos Adán Jodorowsky, O David Aguilar e Jay da Cova.

Ademais, Abraham Boba, vocalista de León Benavente, será o encargado de inaugurar este ano o festival cunha actuación en solitario que se celebrará no Salón García, un dos principais recintos culturais de Vilagarcía, o xoves 20 de xullo.

O Atlantic Fest xa avanzara en semanas previas as actuacións do propio Leiva, xunto cos grupos Sidecars, Sidonie, Cupido e Cariño.

As entradas para este festival están a venda na páxina www.atlanticfest.com ao prezo de 50 euros ata o 26 de maio.