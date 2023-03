'Mulleres Artistas' pretende exhibir obras descoñecidas a través dos cristais do Centro de Arte

'Mulleres artistas', no Centro de Arte de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo Alumna traballando no proxecto 'Mulleres artistas' © Concello de Sanxenxo

Durante estes días, alumnado do Centro de Arte de Sanxenxo traballa na reprodución de pezas artísticas nos cristais das xanelas deste espazo de creación. Trátase de obras que se engloban no proxecto 'Mulleres Artistas', que se desenvolve con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e que terá continuidade ata o mes de abril.

Trátase de obras de artistas descoñecidas para o gran público. Ao traballo práctico do pintado dos cristais engádese a exposición teórica durante as clases nas que se analiza a obra das artistas. Entre as creadoras atópanse nomes como Frida Kahlo, Miss Beige, Maruja Mallo, Hilma af Kllint, Sonia Delaunay, Sofonisba Anguissola, Yayoi Kusama, Bridget Riley, Xeorxia Ou’Keeffe ou Paula Rego.

Tamén, con motivo do 8M, inícianse as exposicións cunha alumna e artista como Silvia Otero dentro das mostras individuais do alumnado adulto que se realizan no Pazo Emilia Pardo Bazán. O traballo permanecerá desde o 8 de marzo ata o 8 de abril.

Esta pintora é profesional do sector da hostalería de Sanxenxo e alumna do Centro de Arte desde hai varios anos. Presentará óleos coa súa perspectiva sobre as cartas do tarot, o esoterismo e a astroloxía.