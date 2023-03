'Circo na casa', o espectáculo sobre os roles de xénero chega a Cuntis

Representación de 'Circo na casa' © Espectáculos y Animación Moc Moc Representación de 'Circo na casa' © Espectáculos y Animación Moc Moc

O Concello de Cuntis presenta 'Circo na casa', un espectáculo que se realizará o martes 7 de marzo no Centro Sociocultural "Patelas" ás 18:00 horas.

A duración da función é de 45 minutos e está dirixida a todos os públicos. Esta obra está producida por Moc Moc Espectáculos y Animación e está dirixida por Carlos Sante e Mere Clown (David Merelas) e tamén a interpreta Mere Clown.

Trátase dun espectáculo de clown e circo. Este tipo de teatro utiliza un método de actuación que se focaliza no universo do pallaso. Esta obra céntrase en que os roles das mulleres e os homes non están claros.

Expoñen que hai que repartir as tarefas domésticas e que non son aburridas. "Pero, son tan fáciles como parecen? Con moitas torpezas e humor seguro que este circo ten arranxo."

As persoas interesadas en ir ao espectáculo terán a posibilidade de asistir de forma gratuíta.