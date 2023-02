"Embora", a canción que tende unha ponte sonora entre o arousán Xackal e a mexicana Pahua

Xackal © Dito&Feito Comunicación Pahua © Dito&Feito Comunicación

Pop luminoso cantado en galego, con matices de bossa nova e electrónica. Así describen os seus autores a canción Embora, unha colaboración que xurdiu do encontro entre o artista arousán Xackal e a cantante e DJ mexicana Xackal.

Do seu traballo conxunto naceu un tema que tende unha evocadora e colorista ponte sonora entre Galicia e Latinoamérica, dous territorios que se unen non só a través de sonoridades propias das dúas beiras do Atlántico, senón tamén a través da lingua.

Xackal, o proxecto musical que lidera Nano Suárez de Lis, para o que conta tamén coa achega do produtor e percusionista Galboir, percorre diferentes xéneros musicais coa intención de combinar de forma orixinal o electrónico e o orgánico.

Tras varios sinxelos, publicaron en 2022 o seu primeiro EP, La muda (Ferror Records), no que se vestía con novas peles e avanzaba novas inquedanzas. Embora é o primeiro adianto do que será o seu novo traballo.

Paulina Sotomayor, máis coñecida Pahua, atrévese neste tema a cantar en galego, amosando unha arte que mestura de sons e emocións que representan a súa feminidade e o seu vínculo coa natureza, converténdoa en referente na escena da música alternativa electrónica folk.

A música de Pahua, que ten catro discos no mercado, ábrese paso entre sintetizadores, sons orgánicos e voces inspiradoras con gran forza lírica. Sempre aberta á exploración de distintos xéneros que transitan entre ritmos latinos, afro latinos, beats alternativos e electrónica.

En Embora, das percusións encargouse o gaditano Malick Mbengue e da guitarra acústica, o brasileiro Roohari. As mesturas e a masterización, pola súa banda, son obra de Bagoah Production House, o equipo formado por Xackal & Galboir.