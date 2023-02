Venres de música e talento local nunha nova edición do Black Hole

Imaxes da última edición do Black Hole celebrada na Sala Karma en Pontevedra © Álvaro Arosa Imaxes da última edición do Black Hole celebrada na Sala Karma en Pontevedra © Álvaro Arosa Imaxes da última edición do Black Hole celebrada na Sala Karma en Pontevedra © Álvaro Arosa

A Sala Karma volveu ser testemuña dunha nova e exitosa edición do Black Hole. O evento organizado por Queco Lago reuniu este venres a un gran número de músicos de Pontevedra e arredores que puideron gozar, unha vez máis, da oportunidade de amosar o seu talento ao público.

O evento comezou ao redor das 21:30 horas, e seguindo a tendencia de todas as súas edicións, logrou encher a sala asinando unha noite na que música e talento local foron protagonistas. Toda clase de xéneros musicais, con cancións versionadas e outras propias xunto a un gran número de actuacións foron os ingredientes deste micro aberto que permite dar un espazo a todo aquel que queira compartir o seu talento.

Por esta edición do Black hole pasaron artistas habituais como Alba Blanco, Rodrigo Valente ou o cantante do grupo pontevedrés Skirl Javi Pascual, que quixo celebrar o seu trixésimo aniversario actuando, como é habitual, neste evento. Doutra banda puidemos ver novas propostas no escenario de Sala Karma tales como o "combo" all stars formado por Doc, Arrax, Luisillo, Alexandre e Villyfloka.

Novas agrupacións como Sindicato de Humildes, formado polos habituais do Black Hole Martín Balboa ou Adrián Outeda xunto a outros recentemente chegados como Marcos Garrido ou Claudio López, deixáronnos algunhas das actuacións máis memorables da noite. Proxectos tan interesantes como Lacón sen Jrelos, O 4º sentido ou Adrián Timms tamén tiveron gran acollida entre a xente.

Outro dos momentos deste Black Hole protagonizouno o grupo pontevedrés La Casa de los Ingleses, que abriron a velada xunto a Queco Lago baixo o nome de La Casa del Lago. A canción elixida para inaugurar a noite foi "Reconstrución" de Deluxe, anterior proxecto do músico Xoel Lopez.