A Biblioteca Pública de Pontevedra organiza diversas actividades para os máis pequenos no mes de febreiro

Cartel de "Trispilistriñas, contos para bebés" © Biblioteca Pública de Pontevedra Cartel de "Monicreques de dragón" © Biblioteca Pública de Pontevedra

Monicreques de dragón, Trispilistriñas e Bicho á vista. Estas son as tres actividades que a Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola levará a cabo ao longo do mes de febreiro co obxectivo de entreter os máis pequenos.

En primeiro lugar temos Monicreques de dragón, obradoiro dirixido a nenos e nenas de entre 8 e 12 anos. Celebrarase o día 10 de febreiro ás 16:30 horas, sendo necesaria a inscrición previa a través dun formulario que se atopa dispoñible na web da Biblioteca. Na actividade os asistentes poderán crear o seu propio monicreque de dragón, coñecendo e indagando en aspectos interesantes da cultura chinesa.

O venres 17 de febreiro ás 18 horas continuarán as actividades da Biblioteca con Trispilitriñas, un obradoiro orientado a bebés de entre 0 e 3 anos. Nel se contarán pequenas historias partindo de cousas cotiás, e poderán asistir un máximo de dous adultos con cada bebé.

Para acabar, o 24 de febreiro celebrarase a última actividade do mes baixo o nome de Bicho á vista. Dirixida a un público maior de 3 anos, o obradoiro pretende achegar información científica sobre a natureza a través da historia dun pequeno bicho "devorador de libros". Nesta ocasión non será necesaria inscrición previa e a entrada será gratuíta ata completar o aforo.