Así foi a estrea de Sofar Sounds en Pontevedra, unha cita a cegas coa música

Artistas e organizadores do Sofar Sounds Pontevedra © PontevedraViva Concerto de Sanny no Sofar Sounds Pontevedra © PontevedraViva Concerto de Sanny no Sofar Sounds Pontevedra © PontevedraViva Concerto de Adrian Timms no Sofar Sounds Pontevedra © PontevedraViva Concerto de Enxeito no Sofar Sounds Pontevedra © PontevedraViva Concerto de Enxeito no Sofar Sounds Pontevedra © PontevedraViva

En 2009, oito amigos reuníronse nun ático de Londres. Entraron no salón, sentaron no chan e, cunha bebida na man, gozaron da música que empezaba a soar. Un ambiente íntimo no que descubriron a artistas emerxentes escollidos polo seu anfitrión.

Así foron os primeiros pasos de Sofar Sounds, que catorce anos despois converteuse nunha comunidade global presente en máis de 400 cidades de todo o mundo. Toda unha cita a cegas coa que devolver a maxia á experiencia de escoitar música en directo.

E é que, a pesar de converterse en todo un fenómeno social, logrou manter certo halo de misterio. Os asistentes coñecen dous días antes a dirección do anfitrión e, o mesmo día, xusto antes do concerto, o nome dos tres grupos que van escoitar.

Crear un espazo no que só importe a música é o espírito deste Sofar Sounds, que o pasado venres celebrou o seu primeiro encontro en Pontevedra. O lugar elixido, o espazo de coworking Planeta29, reconvertido para a ocasión nun improvisado escenario.

Medio centenar de persoas esgotaran desde había semanas as entradas dispoñibles para esta cita. Todas elas atravesaron as portas cara a unha experiencia descoñecida, arroupados por unha decoración que contribuía a reforzar ese sentimento de intimidade.

Co público acomodado no chan, nas cadeiras despregadas por todo o espazo ou mesmo un banco de madeira ou unha randeeira colgados do teito, chegaron as primeiras indicacións: apagar teléfonos móbiles, respectar aos artistas, deixarse levar e, sobre todo, gozar da experiencia.

A 'honra' de subir o pano da comunidade Sofar Sounds en Pontevedra tívoo a cantautora viguesa Sanny. "Para os músicos está moi ben porque permite achegarte a novos públicos que non chegarían a ti de outro xeito", explicou a artista a PontevedraViva.

Tecer redes con outros artistas é outro dos valores que destaca desta experiencia, da que xa formou parte no Porto, mostrando unha música con moitas influencias do folk americano e de compositoras máis próximas ao indie como Sharon Van Etten e Phoebe Bridgers.

Así, un público en completo silencio, "algo que se agradece porque senón estás máis nerviosa", puido gozar dun son folk moderno cun áurea íntima e honesta a través de temas como Coming Home, Gravestone Ballad ou Bird in a Cage, dedicada ás "mulleres bravas".

Tras ela chegou a quenda do británico Adrian Timms, un músico afincado en Galicia desde que tiña dez anos, que agradeceu aos asistentes dar un "salto de fe" e acudir a este concerto "sin saber a quién ibais a ver".

"Es genial tener un público respetuoso que a veces es difícil conseguirlo en un concierto sobre todo cuando estás empezando", subliñaba este novo cantautor, que define a súa música como "sentimental", movéndose artisticamente "entre lo suave y lo desgarrador".

Ata o de agora os seus proxectos, vinculados co folk, foron en formato acústico -como o que ofreceu neste Sofar Sounds-, no que presentou cancións como I Got You, Only One ou You Make Me Proud, aos que prevé engadir baterías electrónicas ou sintetizadores.

E tras estas dúas actuacións, moito máis repousadas, chegou a hora de bailar. Para o final, os organizadores reservaran a actuación de Enxeito, unha banda do Morrazo que mestura ritmos do funk, o rock ou o rap coas melodías do soul e a musicalidade do galego.

"Estamos sorprendidísimos coa resposta e moi emocionados", destacou un dos seus vocalistas, David Liñeira, que celebrou a conexión que tiveron co público "porque tiñamos medo de non compaxinar cos outros dous artistas".

Aínda que partían dun formato acústico, recoñece que "é imposible que nos controlemos" e despregaron un show cheo de enerxía no que soaron Superfunk, Do Revés ou A penúltima, ofrecendo un espectáculo "moi bonito, moi característico e que a xente lle gusta moito".

Tras o éxito rotundo deste primeiro Sofar Sounds en Pontevedra, o reloxo púxose en marcha. Comezou a conta atrás para a seguinte cita. Como sempre, chegará cando menos esperémosnolo/esperémonolo pero co mesmo espírito: facer da música algo inesquecible.